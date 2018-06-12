Франция рискует потерять лидера атаки перед ЧМ-2018



Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист получил повреждение на тренировке национальной команды и покинул поле досрочно. В ближайшее время он пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

Напомним, что сборная Франции на ЧМ-2018 сыграет с Австралией, Перу и Данией.

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