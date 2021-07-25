Франция с хоккейным счетом победила ЮАР на Олимпиаде

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Франция с хоккейным счетом победила ЮАР на Олимпиаде

Фото: твиттер ФИФА/Автор неизвестен

В матче 2-го тура группового этапа Олимпийских игр Франция обыграла ЮАР со счетом 4:3.

Победу французам принесли хет-трик Андре-Пьера Жиньяка и гол Тежи Саванье. В составе африканцев отличились Кобамело Кодисанг, Эвиденс Макгопа и Тебохо Мокуна.

Франция – ЮАР - 4:3 (0:0)
Голы: Кодисанг, 53 - 0:1, Жиньяк, 57 - 1:1, Макгопа, 73 - 1:2, Жиньяк, 78 - 2:2, Мокуна, 82 - 2:3, Жиньяк, 86 (с пенальти) - 3:3, Саванье, 90 - 4:3

Франция: Бернардони, Калулу, Каси, Нкунку, Мишлен, Саванье, Товен (Бека-Бека, 68), Тузар (Норден, 68), Мбуку (Ле Фе, 61), Жиньяк, Коло-Муани.

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