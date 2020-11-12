Франция сенсационно проиграла Финляндии
Сборная Франции в товарищеском матче на своем поле проиграла национальной команде Финляндии со счетом 0:2. Победу скандинавам принесли голы Маркуса Форсса и Онни Валакари.
Франция – Финляндия - 0:2 (0:2)
Голы: Форсс, 28 - 0:1, Валакари, 31 - 0:2
Франция: Манданда, Зума, Динь, Лангле, Дюбуа (Агиляр, 71), Погба (Канте, 57), Сиссоко, Нзонзи, Бен-Йеддер (Гризманн, 57), Жиру (Марсьяль, 57), Тюрам.
Финляндия: Йоронен, Ояла (Тойвио, 66), О`Шонесси, Вяйсянен (Араюури, 75), Хямяляйнен, Кауко, Шюллер, Нисканен (Алхо, 67), Валакари (Тэйлор, 75), Форсс, Карьялайнен (Камара, 67).
Не пропустите: Италия разгромила Эстонию благодаря дублю Грифо. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Главные новости дня: 11 ноября
-
Игроки "Барселоны" отказались пойти на сокращение зарплат
-
Дибала рассказал, как он относится к людям, которые отрицают существование коронавируса
-
Семь голов Португалии, крупная победа Италии и позор Франции: все результаты товарищеских матчей 11 ноября
-
"Барселона" потребовала от Неймара 10 миллионов евро
-
Франция сенсационно проиграла Финляндии
-
Вальдшмидт принес победу Германии над Чехией
-
Нидерланды и Испания не выявили победителя
-
Италия разгромила Эстонию благодаря дублю Грифо
-
Польша обыграла Украину в товарищеском матче
-
Португалия уничтожила Андорру. Роналду забил
-
"Манчестер Сити" теряет Аке
-
Дзюба проиграл Соболеву в FIFA миллион отжиманий
-
Восемь игроков киевского "Динамо" выздоровели от коронавируса
-
"Интер" вступил в борьбу за одного из лидеров "Милана"
-
Трое футболистов сборной России могут пропустить ноябрьские матчи из-за возможного коронавируса
-
Бывший президент "Палермо": "Я все еще считаю, что Дибала может стать лучшим в мире"
-
Агент Мусы отреагировал на информацию о возможном возвращении нигерийца в ЦСКА
-
"Реал" готовит два крупных трансфера в январе
-
Турция и Хорватия не выявили победителя, забив шесть голов на двоих
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13