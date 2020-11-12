Франция сенсационно проиграла Финляндии

Сборная Франции в товарищеском матче на своем поле проиграла национальной команде Финляндии со счетом 0:2. Победу скандинавам принесли голы Маркуса Форсса и Онни Валакари.

Франция – Финляндия - 0:2 (0:2)

Голы: Форсс, 28 - 0:1, Валакари, 31 - 0:2

Франция: Манданда, Зума, Динь, Лангле, Дюбуа (Агиляр, 71), Погба (Канте, 57), Сиссоко, Нзонзи, Бен-Йеддер (Гризманн, 57), Жиру (Марсьяль, 57), Тюрам.

Финляндия: Йоронен, Ояла (Тойвио, 66), О`Шонесси, Вяйсянен (Араюури, 75), Хямяляйнен, Кауко, Шюллер, Нисканен (Алхо, 67), Валакари (Тэйлор, 75), Форсс, Карьялайнен (Камара, 67).

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