Франция стала победителем Лиги наций

Фото: инстаграм сборной Франции/Автор неизвестен

В финальном матче Лиги наций УЕФА Франция обыграла Испанию со счетом 2:1 и стала обладателем трофея.

Победу французам принесли голы Карима Бензема и Килиана Мбаппе. В составе испанцев отличился Микель Ойарсабаль.

Испания – Франция - 1:2 (0:0)

Голы: Ойарсабаль, 64 - 1:0, Бензема, 66 - 1:1, Мбаппе, 80 - 1:2

Испания: Унаи Симон, Аспиликуэта, Лапорт, Эрик Гарсия, Алонсо, Сарабия (Пино, 61), Родри (Форнальс, 84), Ферран Торрес (Мерино, 84), Бускетс, Ойарсабаль, Гави (Коке, 75).

Франция: Льорис, Эрнандес, Варан (Упамекано, 43), Кунде, Павар (Дюбуа, 80), Погба, Тчуамени, Кимпембе, Гризманн (Верету, 90), Мбаппе, Бензема.

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