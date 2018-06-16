Франция стартует на Чемпионате Мира игрой с Австралией

Франция – Австралия

Стадион: "Казань Арена" (Казань, Россия)

Начало матча: 13:00

Арбитр: Андрес Кунья (Уругвай)

"Трехцветные" начинают Чемпионат Мира матчем против аутсайдера группы "С" – Австралии. Эти команды еще ни разу не встречались в финальной части мундиалей, а их единственный официальный матч пришелся на Кубок Конфедераций в 2001 году. Тогда "кенгуру" победили подопечных Роже Леммера со счетом 1:0. Последняя же встреча между этими командами состоялся не так давно – 11 октября 2013 года. Тогда французы в Париже не оставили даже мокрого места от представителей наименьшего континента – 6:0.

Время экспериментов прошло и команде Дидье Дешама пора показывать максимум, с чем могут быть проблемы. Перед самым мундиалем, в последнем товарищеском матче, Франция не смогла переиграть США (1:1), и это при том, что боевой состав "галльских петухов" 19 раз стрелял по воротам Зака Стеффена. Конечно, такой результат можно списать на недооценку, разовую нереализацию моментов и прочие стандартные футбольные отмазки, но ирония в том, что матч с Австралией может пойти по абсолютно идентичному сценарию.

Дидье Дешам имеет несколько равноценных систем игры, которые одинаково успешно использовал во главе "трехцветных". Но, конечно, чаще всего выбирал расстановку 4-3-3, так что, вероятней всего, Франция выйдет возить Австралию именно в этой формации. Радостью и приятной головной болью Дешама является то, что все его игроки в строю и готовы выйти на поле. Теперь вопрос за малым: Фекир, Дембеле, Лемар, Товен? Абсолютно очевидно, что французы имеют лучший подбор игроков среди всех команд турнира!

Победа в первом матче невероятно важна для сборной Франции, ибо она существенно увеличит шансы "петухов" на досрочный выход из группы уже после двух туров. Если смотреть с позиции турнирной борьбы, то досрочная победа в квартете была бы очень полезной с точки зрения отдыха для некоторых ключевых игроков и подготовки к плей-офф.

А вот Австралии, кроме парочки игроков с чемпионата Англии и хорошей статистики, похвастаться и нечем. В последних 10 встречах "соккеруз" проиграли лишь дважды, зато добыли 5 побед. Особенно успешными были 2 последние товарищеские матчи против европейских середняков – Венгрии и Чехии, которых австралийцы победили с общим счетом 5:1. Под руководством новоиспеченного тренера Берта ван Марвейка "кенгуру" сумели немного наладить игру и кроме побед в двух последних "товарняках" успели "засушить" игру с Колумбией, значительно проиграв латиноамериканской сборной во всех компонентах.

В матче против Франции главными действующими лицами со стороны Австралии должны стать центральный полузащитник "Хаддерсфилд" Ааарон Муй, который способен как разрушать атаки, так и завершать их после длинных подключений, и нестареющий нападающий Тим Кэхилл, чьи авторитет и голевое чутье до сих пор помогают решать исходы матчей. Плюс, "кенгуру" посчастливилось подойти к первой встречи с главным фаворитом группы без травм.

Отдельного слова заслуживает тренер. Берт ван Марвейк показал, что умеет работать со сборными. Второе место на Чемпионате Мира 2010 с Нидерландами и путевка на мундиаль у руля Саудовской Аравии о чем-то это да и говорит. Очень интересно принесет ли "европейский" стиль футбола, который проповедует голландец, хоть какие-то дивиденды Австралии?

Интересные факты перед противостоянием Франции и Австралии

В своей истории Франция и Австралия встречались лишь четыре раза. Две встречи завершились победами "галльских петухов", один раз победила Австралия, еще раз была зафиксирована ничья.

Франция и Австралия еще никогда не встречались в финальной части мундиалей.

Последняя встреча между Францией и Австралией состоялась 11 октября 2013 года в Париже. Тогда "трехцветные" разгромили своих соперников 6:0.

В последних 10 встречах Франция 6 раз ушла с поля с пропущенным голом.

Франция уже 9 встреч подряд забивает как минимум 1 гол. Последний раз команда Дешама не забивала 3 сентября 2017 года в матче с Люксембургом(!).

В последних 10 матчах Австралия проиграла лишь дважды: 31.08.2017 – Японии (2:0), 23.03.2018 – Норвегии (4:1).

Ориентировочные составы:

Франция: Льорис – Сидибе, Варан, Умтити, Менди – Матюиди, Канте, Погба – Мбаппе, Дембеле, Гризманн.

Австралия: Райан – Ридсон, Миллиган, Сэйнсбери, Бехич – Йединак, Муй, Рогич – Круз, Леки, Кэхилл.

Прогноз на матч

Как-то даже неловко писать, что Франция является фаворитом встречи. Этот факт является аксиомой и сомнению не подлежит. "Галльские петухи" хорошо подготовились к Чемпионату Мира и вряд ли решат потерять очки в матче с аутсайдером группы. Так что ошибки французов могут сниться болельщиком "кенгуру" только в самых ярких и несбыточных снах. В остальном идея проста: единственные шансы Австралии ‒ это недооценка со стороны Франции, грубые ошибки соперника в передачах и банальная нереализация французов. Как видно, игровых причин в этом списке нет. А значит, и на победу австралийцев причин нет!

Букмекеры солидарны с таким утверждением. Коэффициент на победу французов равняется 1,3, австралийцев – 11,5. Ничья оценивается в 7,3.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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