Франция – Уэльс - 2:0 (обзор)

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Франция – Уэльс - 2:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными Франции и Уэльса.

Не пропустите: Франция на "Стад де Франс" разобралась с Уэльсом. | http://soccernews.ru

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