Франция в Истре продолжает подготовку к матчу с Уругваем

1 Теги франция

Франция в Истре продолжает подготовку к матчу с УругваемСборная Франции в Истре продолжает подготовку к матчу 1/4 финала Чемпионата Мира против национальной команды Уругвая.

Напомним, вратарь сборной Франции сыграл в поле на тренировке и забил гол головой. | soccernews.ru

Комментарии
Алексей

Если Кавани будет играть, то Уругвай должени вынести эту сборную Франции.

Ответить

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Дневник Чемпионата Мира. День 22: превью четвертьфинала

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов