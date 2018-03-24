Франция в товарищеском матче проиграла Колумбии
В товарищеском матче сборная Франции, ведя по ходу встречи со счётом 2:0, потерпела поражение от национальной команды Колумбии. В составе "трёхцветных" голами отличились Оливье Жиру и Тома Лемар, за "Лос Кафетерос" забивали Луис Муриэль, Радамель Фалькао и Хуан Кинтеро.
Франция – Колумбия - 2:3
Голы: Жиру, 11 - 1:0, Лемар, 26 - 2:0, Муриэль, 28 - 2:1, Фалькао, 62 - 2:2, Кинтеро, 85 (пенальти) - 2:3.
Франция: Льорис, Варан, Динь (Люка Эрнандес, 76), Сидибе, Умтити, Матюиди (Погба, 65), Канте, Лемар, Гризманн (Товен, 83), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Мбаппе (Дембеле, 66).
Колумбия: Оспина, Санчес, Фабра, Арьяс, Мина, Санчес, Агиляр (Лерма, 67), Хамес (Кинтеро, 83), Урибе (Барриос, 90), Фалькао (Сапата, 68), Муриэль (Искьердо, 77).
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|М
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|0
|0
|2
|Россия
|0
|0
|3
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|0
|0
|4
|Уругвай
|0
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Иран
|0
|0
|2
|Марокко
|0
|0
|3
|Португалия
|0
|0
|4
|Испания
|0
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Австралия
|0
|0
|2
|Дания
|0
|0
|3
|Франция
|0
|0
|4
|Перу
|0
|0
|Группа D
|М
|О
|1
|Аргентина
|0
|0
|2
|Хорватия
|0
|0
|3
|Исландия
|0
|0
|4
|Нигерия
|0
|0
|Группа E
|М
|О
|1
|Бразилия
|0
|0
|2
|Коста-Рика
|0
|0
|3
|Швейцария
|0
|0
|4
|Сербия
|0
|0
|Группа F
|М
|О
|1
|Германия
|0
|0
|2
|Южная Корея
|0
|0
|3
|Мексика
|0
|0
|4
|Швеция
|0
|0
|Группа G
|М
|О
|1
|Бельгия
|0
|0
|2
|Англия
|0
|0
|3
|Панама
|0
|0
|4
|Тунис
|0
|0
|Группа H
|М
|О
|1
|Колумбия
|0
|0
|2
|Япония
|0
|0
|3
|Польша
|0
|0
|4
|Сенегал
|0
|0