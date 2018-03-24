Франция в товарищеском матче проиграла Колумбии

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Франция в товарищеском матче проиграла Колумбии

В товарищеском матче сборная Франции, ведя по ходу встречи со счётом 2:0, потерпела поражение от национальной команды Колумбии. В составе "трёхцветных" голами отличились Оливье Жиру и Тома Лемар, за "Лос Кафетерос" забивали Луис Муриэль, Радамель Фалькао и Хуан Кинтеро.

Франция – Колумбия - 2:3 

Голы: Жиру, 11 - 1:0, Лемар, 26 - 2:0, Муриэль, 28 - 2:1, Фалькао, 62 - 2:2, Кинтеро, 85 (пенальти) - 2:3.

Франция: Льорис, Варан, Динь (Люка Эрнандес, 76), Сидибе, Умтити, Матюиди (Погба, 65), Канте, Лемар, Гризманн (Товен, 83), Жиру (Бен-Йеддер, 73), Мбаппе (Дембеле, 66).

Колумбия: Оспина, Санчес, Фабра, Арьяс, Мина, Санчес, Агиляр (Лерма, 67), Хамес (Кинтеро, 83), Урибе (Барриос, 90), Фалькао (Сапата, 68), Муриэль (Искьердо, 77).

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