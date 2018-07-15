Франция во второй раз в истории стала чемпионом мира

Сборная Франции обыграла Хорватию (4:2) в финале ЧМ-2018 и завоевала золотые медали.

Французы во второй раз в истории стали чемпионами. Ранее подобное достижение им покорилось в 1998 году.

Наставник сборной Франции Дидье Дешам повторил достижение легендарного Франца Беккенбауэра, который становился чемпионом мира в качестве игрока и тренера.

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