Франция впервые за 103 года не сумела победить Люксембург

В матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 Франция на своем поле сыграла вничью с Люксембургом (0:0).

Стоит отметить, что французы впервые за последние 103 года не сумели обыграть люксембуржцев.

В феврале 1914 Люксембург дома был сильнее Франции со счетом 5:4. С тех пор "ле бле" одержали 13 побед в 13 матчах с разницей мячей 49-5.

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