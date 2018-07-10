Франция вышла в финал Чемпионата Мира в третий раз в истории

Сборная Франции обыграла Бельгию (1:0) в полуфинале Чемпионата Мира-2018 и завоевала путевку в финал.

Французская команда в третий раз в своей истории дошла до финала мундиаля и сравнялась по этому показателю с Голландией. Чаще в решающем матче играли только Аргентина (5), Италия (6), Бразилия (7) и Германия (8).

Напомним, что Франция стала чемпионом в 1998 году, обыграв Бразилию со счетом 3:0. В 2006 году французы вновь добрались до финала, но уступили Италии в серии пенальти.

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