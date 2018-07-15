Франция забила третий гол Хорватии в финале ЧМ-2018

Теги францияхорватияполь погба

Франция забила третий гол Хорватии в финале ЧМ-2018

Полузащитник сборной Франции Поль Погба забил гол в финальном матче Чемпионата Мира-2018 против Хорватии (3:1, второй тайм).

Хавбек отличился точным ударом с линии штрафной. Этот гол стал первым на ЧМ-2018 для 25-летнего Погба.

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