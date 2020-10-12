Француз Ле Таллек, получивший российский паспорт, получил несколько предложений из РПЛ
Кристина Ле Таллек, жена полузащитника "Монпелье" Дамьена Ле Таллека, который получил российский паспорт, сообщила, что ее супругом интересуются несколько российских клубов.
"Да, несколько команд действительно проявили свой интерес, но не буду их называть. Идут переговоры. Это все, что могу сейчас сказать", - приводит слова Кристины Ле Таллек Sport24.
30-летний Ле Таллек выступает за "Монпелье" с 2018 года, провел за клуб 76 матчей во всех турнирах, забил пять голов и отдал две результативные передачи. Ранее играл за "Ренн", дортмундскую "Боруссию", "Нант", "Говерлу", "Мордовию" и "Црвену Звезду".
Не пропустите: Агент рассказал, собирается ли Ле Таллек выступать за сборную России. | http://soccernews.ru
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