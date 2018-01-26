Француз Малуда будет играть в клубе из Люксембурга

Известный французский полузащитник Флоран Малуда перешел в "Дифферандж", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист являлся свободным агентом, поэтому достался клубу из Люксембурга бесплатно. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

37-летний Малуда ранее выступал за "Шатору", "Генгам", "Лион", "Челси", "Трабзонспор", "Метц", "Дели Динамос" и "Вади Деглу". За сборную Франции сыграл 80 матчей и забил 9 голов. Четырехкратный чемпион Франции, чемпион Англии, трехкратный обладатель Кубка Англии, трехкратный обладатель Суперкубка Франции, обладатель Суперкубка Англии, победитель Лиги Чемпионов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 400 тысяч евро.

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