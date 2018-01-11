Француз Пепе прибыл на просмотр в ЦСКА



Французский защитник кропивницкой "Звезды" Сесе Пепе прибыл на просмотр в ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист в данный момент находится на сборе ЦСКА в Испании. По его итогам тренерский штаб армейцев и примет решение по поводу будущего игрока.

В этом сезоне 21-летний Пепе провел 11 матчей в чемпионате Украины. Ранее он выступал за молодежные команды ПСЖ и "Марселя".

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