Француз Пепе прибыл на просмотр в ЦСКА

Теги цска москвасесе пепе

Француз Пепе прибыл на просмотр в ЦСКА
Французский защитник кропивницкой "Звезды" Сесе Пепе прибыл на просмотр в ЦСКА, сообщает официальный сайт клуба.

Футболист в данный момент находится на сборе ЦСКА в Испании. По его итогам тренерский штаб армейцев и примет решение по поводу будущего игрока.

В этом сезоне 21-летний Пепе провел 11 матчей в чемпионате Украины. Ранее он выступал за молодежные команды ПСЖ и "Марселя".

Не пропустите: ЦСКА объявил о переходе Янова. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 20 45
2 Зенит Санкт-Петербург 20 37
3 Спартак Москва 20 37
4 Краснодар 20 36
5 ЦСКА Москва 20 35
6 Уфа 20 27
7 Ахмат 20 26
8 Урал 20 25
9 Арсенал Тула 20 25
10 Ростов 20 25
11 Рубин 20 23
12 Динамо Москва 20 22
13 Амкар 20 21
14 Тосно 20 20
15 Анжи 20 19
16 СКА Хабаровск 20 12
Полная таблица

топ-5 тегов