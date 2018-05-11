Французская драма: "Марсель" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Генгамом"

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Французская драма: "Марсель" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Генгамом"

В рамках 37-го тура французской Лиги 1 "Генгам" принимал "Марсель". Провансальцы уже к 14-й минуте вели в два мяча, однако после уже хозяева забили трижды подряд, впрочем, последнее слово было за подопечными Руди Гарсии.

"Генгам" – "Марсель" - 3:3

Голы: Жермен, 2 - 0:1, Товен, 14 - 0:2, Гренье, 42 - 1:2, Гренье, 52 (пенальти) - 2:2, Бриан, 70 (пенальти) - 3:2, Товен, 81 - 3:3.

"Генгам": Юнссон, Кербра, Икоко, Эбоа-Эбоа, Сорбон, Бенезе (Коко, 79), До (Салибур, 88), Дидо (Диалло, 88), Гренье, Тюрам, Бриан.

"Марсель": Манданда, Камара, Амави, Сакаи, Лопес (Н`Жи, 64), Сансон, Сертич, Окампос (Сарр, 73), Замбо-Ангисса, Товен, Жермен (Пеле, 69).

Удаление: Манданда (66).

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