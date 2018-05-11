Французская драма: "Марсель" в меньшинстве вырвал ничью в матче с "Генгамом"
В рамках 37-го тура французской Лиги 1 "Генгам" принимал "Марсель". Провансальцы уже к 14-й минуте вели в два мяча, однако после уже хозяева забили трижды подряд, впрочем, последнее слово было за подопечными Руди Гарсии.
"Генгам" – "Марсель" - 3:3
Голы: Жермен, 2 - 0:1, Товен, 14 - 0:2, Гренье, 42 - 1:2, Гренье, 52 (пенальти) - 2:2, Бриан, 70 (пенальти) - 3:2, Товен, 81 - 3:3.
"Генгам": Юнссон, Кербра, Икоко, Эбоа-Эбоа, Сорбон, Бенезе (Коко, 79), До (Салибур, 88), Дидо (Диалло, 88), Гренье, Тюрам, Бриан.
"Марсель": Манданда, Камара, Амави, Сакаи, Лопес (Н`Жи, 64), Сансон, Сертич, Окампос (Сарр, 73), Замбо-Ангисса, Товен, Жермен (Пеле, 69).
Удаление: Манданда (66).
Не пропустите: Неймар: "Ожидание от возвращения на поле колоссальное". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва за Лигу чемпионов: "Хоффенхайм" принимает "Боруссию"
-
100 лучших голов сезона 2017/18
-
В заключительном домашнем матче сезона "Реал" сразится с "Сельтой"
-
Минус пять перед дерби: "Севилья" отправляется в гости к "Бетису"
-
Вот так бы выглядел сегодняшний "РБ Зальцбург", не расставайся он со своими лучшими игроками
Лента новостей
-
В "Амкаре" выбрали лучшего игрока сезона
-
Ибрагимович: "Я за 20 лет ни разу не проигрывал три матча подряд"
-
"Краснодар" подписал хавбека "Уфы"
-
В Греции прошли массовые беспорядки перед финальным матчем кубка страны
-
Гарсия подвел итоги матча "Марселя" с "Генгамом"
-
Ракитич: "Рома" сама не понимает, как обыграла "Барселону"
-
Манджукич может сменить клуб летом
-
Романцев: "Такими бойцами, как Дзюба, сборная не должна разбрасываться"
-
Мойес назвал Руни "последним представителем дворового футбола"
-
Президент Аргентины не приедет на ЧМ-2018 в Россию
-
"Хетафе" примет "Атлетико" на "Колисео Алфонсо Перес"
-
Битва за Лигу чемпионов: "Хоффенхайм" принимает "Боруссию"
-
100 лучших голов сезона 2017/18
-
Три клуба пытались купить Ундера
-
"Ювентус" нацелился на защитника ПСВ
-
"Зенит" подтвердил скорую смену главного тренера
-
Мутко прокомментировал решение провести матч за Суперкубок России в Нижнем Новгороде
-
"Динамо" продлило контракт с Калитвинцевым
-
Гендиректор ЦСКА: "Думаю, у Головина в Европе должно получиться"
-
Агент Мусы прокомментировал будущее своего клиента
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|36
|92
|2
|Лион
|36
|75
|3
|Монако
|36
|74
|4
|Марсель
|37
|74
|5
|Ренн
|36
|54
|6
|Сент-Этьен
|36
|52
|7
|Ницца
|36
|51
|8
|Монпелье
|36
|49
|9
|Бордо
|36
|49
|10
|Генгам
|37
|47
|11
|Нант
|36
|46
|12
|Дижон
|36
|45
|13
|Амьен
|36
|42
|14
|Анжер
|36
|41
|15
|ФК Кан
|36
|37
|16
|Лилль
|36
|35
|17
|Страсбур
|36
|35
|18
|Тулуза
|36
|34
|19
|Труа
|36
|32
|20
|Метц
|36
|26