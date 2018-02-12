Французская футбольная лига рассмотрит инцидент с Балотелли
Французская футбольная лига проведет расследование инцидента, случившегося во время игры "Дижон" - "Ницца" (3:2).
Напомним, что во время матча нападающий "Ниццы" Марио Балотелли сообщил судье о расистских выкриках в свой адрес, после чего получил желтую карточку.
Как сообщает Football Italia, заседание пройдет 15 февраля.
Читайте также: Балотелли может вернуться в сборную Италии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Клопп еще не определился с голкипером на матч против "Порту"
-
Лидер ФНЛ подписал черногорского форварда
-
"Олимпиакос" наказали лишением трех очков и двумя матчами без зрителей
-
Президент Испании высказался касательно возможного трансфера Неймара в "Реал"
-
Лемар принял окончательное решение по будущему в "Монако"
-
Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"
-
Гюндоган раскритиковал Бундеслигу
-
"Атлетико" нашел замену Гризманну
-
Агент: "Вскоре Щесны станет одним из лучших вратарей в мире"
-
Пора удивлять в плей-офф: "Базель" принимает "Манчестер Сити"
-
Турин против Лондона: "Ювентус" впервые в истории схлестнется с "Тоттенхэмом"
-
Итоги и символическая сборная 27-го тура АПЛ
-
Азар озвучил задачи "Челси" на текущий сезон
-
Неймар опубликовал фото эротического характера
-
Жиру получил травму головы
-
Тошич назвал идеальный финал Лиги Европы
-
Конте прокомментировал победу над "Вест Бромвичем"
-
"Интер" потерял Миранду
-
Пьянич мог оказаться в "Тоттенхэме"
-
Агент Гансо отрицает интерес "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|25
|65
|2
|Монако
|25
|53
|3
|Марсель
|25
|52
|4
|Лион
|25
|48
|5
|Нант
|25
|38
|6
|Монпелье
|25
|37
|7
|Бордо
|25
|35
|8
|Ренн
|25
|34
|9
|Ницца
|25
|34
|10
|Генгам
|25
|33
|11
|ФК Кан
|25
|31
|12
|Дижон
|24
|31
|13
|Страсбур
|25
|30
|14
|Сент-Этьен
|25
|30
|15
|Тулуза
|25
|26
|16
|Лилль
|25
|26
|17
|Амьен
|25
|25
|18
|Анжер
|25
|25
|19
|Труа
|24
|24
|20
|Метц
|25
|18