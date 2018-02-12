Французская футбольная лига рассмотрит инцидент с Балотелли

Французская футбольная лига проведет расследование инцидента, случившегося во время игры "Дижон" - "Ницца" (3:2).

Напомним, что во время матча нападающий "Ниццы" Марио Балотелли сообщил судье о расистских выкриках в свой адрес, после чего получил желтую карточку.

Как сообщает Football Italia, заседание пройдет 15 февраля.

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