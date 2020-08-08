Французская команда впервые выбила "Ювентус" из плей-офф еврокубкового турнира

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Французская команда впервые выбила "Ювентус" из плей-офф еврокубкового турнира

Туринский "Ювентус" до вчерашнего дня ни разу не вылетал из плей-офф еврокубков от представителя французского чемпионата.

Серию "старой синьоры" прервал "Лион", по сумме двух встреч обыгравший соперника и отправившийся в 1/4 финала Лиги Чемпионов.

Напомним, что дома "ткачи" победили "Ювентус" со счётом 1:0, а в гостях уступили 1:2, но благодаря правилу выездного гола прошли дальше.

В четвертьфинале ЛЧ "Лион" сыграет с "Манчестер Сити".

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