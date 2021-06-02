Французская Лига 1 будет сокращена в 2023 году

Профессиональная футбольная лига Франции собирается сократить количество команд в Лиге 1 с сезона-2023/24.

Как сообщает L’Equipe, вместо 20 команд в чемпионате будет 18. Получается, что после сезона 2022/23 Лигу 1 покинут четыре клуба, а поднимутся только два клуба.

Это решение поддержали более половины клубов. Даже было предложение сделать сокращение на сезон раньше.

Отмечается, что официально об этом решении могут объявить в четверг, 3 июня.

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