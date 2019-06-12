Французская Лига 1 официально будет называться Ligue 1 Uber Eats
Французская профессиональная футбольная лига (LFP) подписала контракт с новым спонсором - сервисом доставки еды Uber Eats. Об этом сообщает L’Equipe.
Благодаря этому сотрудничеству лига получит 16 миллионов евро за два года.
Таким образом, согласно контракту, следующие два сезона Лига 1 будет носить название - Ligue 1 Uber Eats.
Ранее в названии французской Лиги 1 фигурировала Conforama - сеть магазинов товаров для дома.
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|М
|О
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|ПСЖ
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|38
|75
|3
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|38
|72
|4
|Сент-Этьен
|38
|66
|5
|Марсель
|38
|61
|6
|Монпелье
|38
|59
|7
|Ницца
|38
|56
|8
|Реймс
|38
|55
|9
|Ним
|38
|53
|10
|Ренн
|38
|52
|11
|Страсбур
|38
|49
|12
|Нант
|38
|48
|13
|Анжер
|38
|46
|14
|Бордо
|38
|41
|15
|Амьен
|38
|38
|16
|Тулуза
|38
|38
|17
|Монако
|38
|36
|18
|Дижон
|38
|34
|19
|ФК Кан
|38
|33
|20
|Генгам
|38
|27