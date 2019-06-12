Французская Лига 1 официально будет называться Ligue 1 Uber Eats

Французская профессиональная футбольная лига (LFP) подписала контракт с новым спонсором - сервисом доставки еды Uber Eats. Об этом сообщает L’Equipe.

Благодаря этому сотрудничеству лига получит 16 миллионов евро за два года.

Таким образом, согласно контракту, следующие два сезона Лига 1 будет носить название - Ligue 1 Uber Eats.

Ранее в названии французской Лиги 1 фигурировала Conforama - сеть магазинов товаров для дома.

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