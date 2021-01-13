Французская Лига 1 представила зимнюю версию мяча

Профессиональная лига Франции разместила в официальном аккаунте в твиттере видео-презентацию нового мяча. Во второй части сезона Лиги 1 и матче за Суперкубок Франции будет использоваться обновленная версия Elysia. Мяч имеет темно-синий, неоновый красный и серый цвета.

Découvrez le ballon d'@uhlsportfr pour cette 2e partie de saison !



⚽️ Cette nouvelle version d'#Elysia sera utilisée pour la première fois lors du #TDC2020, demain à Lens, autour d'une affiche de prestige entre le @PSG_inside et l'@OM_Officiel ➡ https://t.co/fSewUWMafu pic.twitter.com/EldLWFSg15 — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) January 12, 2021