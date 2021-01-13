Французская Лига 1 представила зимнюю версию мяча

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Французская Лига 1 представила зимнюю версию мячаПрофессиональная лига Франции разместила в официальном аккаунте в твиттере видео-презентацию нового мяча. Во второй части сезона Лиги 1 и матче за Суперкубок Франции будет использоваться обновленная версия Elysia. Мяч имеет темно-синий, неоновый красный и серый цвета.

Напомним, на данный момент в чемпионате Франции лидирует "Лион, набравший 40 очков. Всего на один балл он лидер отстает ПСЖ, который уже в среду поборется за Суперкубок с "Марселем".

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