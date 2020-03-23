Французская Лига 1 возобновит сезон не раньше середины июня

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Французская Лига 1 возобновит сезон не раньше середины июня

Президент объединения профессиональных футбольных клубов Франции Бернард Каяццо назвал примерные сроки возобновления чемпионата страны по футболу.

"Завершить сезон нужно любой ценой. Даже если придётся играть в июле или августе. Сейчас клубы несут убытки в размере 250 миллионов евро в месяц. Пока речь идёт об июле или августе, в лучшем случае сезон удастся возобновить 15 июня", - приводит слова Каяццо Goal.com.

Напомним, что французская Лига 1 приостановлена из-за пандемии коронавируса. В турнире ещё предстоит сыграть 10 туров.

ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, опережая идущий на втором месте "Марсель" на 12 очков и имея при этом матч в запасе.

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