Французская Лига 1 выпустила официальное сообщение относительно отказа Ла Лиги принять деньги за Неймара

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Французская Лига 1 выпустила официальное сообщение относительно отказа Ла Лиги принять деньги за НеймараФранцузская Лига 1 выпустила официальное сообщение относительно отказа испанской Ла Лиги принять деньги от ПСЖ за форварда каталонской "Барселоны" Неймара.

"Лига выражает удивление и не понимает решения Ла Лиги отказаться принять предложение о выкупе Неймара. Лига 1 просит Ла Лигу придерживаться правил ФИФА. Лига 1 поддерживает ПСЖ и желает увидеть прибытие Неймара в наш чемпионат. Лига 1 предоставит юридические услуги, которые будут находится в распоряжении ПСЖ, чтобы контракт Неймара был зарегистрирован как можно быстрее", - сказано в сообщении.

Напомним, ПСЖ придумал два способа обойти запрет Ла Лиги на трансфер Неймара. | soccernews.ru

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