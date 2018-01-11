Французская лига приостановила использование системы определения гола

Теги псж

Французская лига приостановила использование системы определения гола

Руководство профессиональной футбольной лиги Франции приняло решение приостановить использование системы автоматического определения гола, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, система давали сбои в матча чемпионата и Кубка Франции.

Последний раз случай произошел в матче Кубка Франции между "Амьеном" и ПСЖ (0:2). Полузащитник парижан Адриен Рабьо забил гол, но система ошибочно не заметила, как мяч пересек линию ворот.

Не пропустите: Опубликован рейтинг самых результативных связок нападающих 2017 года. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Турнир прогнозов: анонс 29 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 18 47
2 Монако 18 38
3 Лион 18 38
4 Марсель 18 35
5 Нант 18 30
6 Ницца 18 26
7 Ренн 18 25
8 Страсбур 18 24
9 Дижон 18 24
10 ФК Кан 18 24
11 Монпелье 18 23
12 Генгам 18 23
13 Амьен 18 21
14 Труа 18 21
15 Бордо 18 20
16 Сент-Этьен 18 20
17 Тулуза 18 19
18 Лилль 18 18
19 Анжер 18 15
20 Метц 18 8
Полная таблица

топ-5 тегов