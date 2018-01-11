Французская лига приостановила использование системы определения гола

Руководство профессиональной футбольной лиги Франции приняло решение приостановить использование системы автоматического определения гола, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, система давали сбои в матча чемпионата и Кубка Франции.

Последний раз случай произошел в матче Кубка Франции между "Амьеном" и ПСЖ (0:2). Полузащитник парижан Адриен Рабьо забил гол, но система ошибочно не заметила, как мяч пересек линию ворот.

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