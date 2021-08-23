Французская лига сделала заявление по матчу "Ницца" - "Марсель"

Фото: инстаграм "Ниццы"/Автор неизвестен

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) сделала заявление по поводу матча третьего тура Лиги 1 "Ницца" — "Марсель".

"После серьезных инцидентов на матче "Ницца" — "Марсель" (в третьем туре) дисциплинарная комиссия ПФЛ (профессиональной футбольной лиги) созывает оба клуба на заседание в среду, 25 августа 2021 года", — сказано в заявлении.

Напомним, что 22 июля во время игры болельщики "Ниццы" выбежали на поле и вступили в драку с футболистами. Фанаты были возмущены поведением футболиста "Марселя" Димитри Пайета, который кинул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.

После паузы футболисты "Ниццы" и судьи вышли на поле, однако игроки "Марселя" остались в раздевалке. Сразу после формального возобновления арбитр дал финальный свисток.

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