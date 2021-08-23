Французская лига сделала заявление по матчу "Ницца" - "Марсель"
Фото: инстаграм "Ниццы"/Автор неизвестен
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) сделала заявление по поводу матча третьего тура Лиги 1 "Ницца" — "Марсель".
"После серьезных инцидентов на матче "Ницца" — "Марсель" (в третьем туре) дисциплинарная комиссия ПФЛ (профессиональной футбольной лиги) созывает оба клуба на заседание в среду, 25 августа 2021 года", — сказано в заявлении.
Напомним, что 22 июля во время игры болельщики "Ниццы" выбежали на поле и вступили в драку с футболистами. Фанаты были возмущены поведением футболиста "Марселя" Димитри Пайета, который кинул в сторону трибун бутылку, брошенную ранее болельщиками.
После паузы футболисты "Ниццы" и судьи вышли на поле, однако игроки "Марселя" остались в раздевалке. Сразу после формального возобновления арбитр дал финальный свисток.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13