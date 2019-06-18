Французская полиция назвала причину задержания Платини

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Французская полиция назвала причину задержания Платини

Пресс-секретарь французской полиции сообщил, что бывший президент УЕФА Мишель Платини был не арестован, а лишь вызван для допроса, сообщает CNN.

По сведениям издания, французский чиновник проходит в качестве свидетеля по делу о махинациях при выборе Катара местом проведения чемпионата мира 2022 года.

Ранее журнал France Football утверждал, что Платини, который в тот момент был президентом УЕФА, помог Катару выиграть выборы страны-хозяйки мундиаля.

Напомним, что в 2015 году Платини был уволен с поста президента УЕФА, так как получил взятку от бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера.

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