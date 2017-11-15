Французская пресса назвала лучшего игрока своей сборной в матче против Германии
Французская пресса назвала лучшего игрока своей сборной во вчерашнем товарищеском матче против национальной команды Германии.
Так, наибольшее впечатление на СМИ страны произвело выступление защитника Самюэля Умтити. Ведущие спортивные издания Франции поставили ему более высокую оценку за игру против "манншафт", нежели Александру Ляказетту, оформившему в матче дубль, и его другим партнерам по команде.
Напомним, у Вальверде наметились проблемы с центром обороны в "Барселоне". | soccernews.ru
опрос
главное
-
Двойное фиаско ирландцев, крах Италии и праздник скандинавов: итоги стыковых матчей отбора на Чемпионат Мира-2018
-
Официально: Вентура лишился поста главного тренера сборной Италии
-
Турнир прогнозов: итоги 18 тура
-
Топ-15 самых атакующих команд Европы
-
Нули на "Уэмбли": Англия и Бразилия не порадовали голами
Лента новостей
-
Россия - худшая сборная ЧМ-2018 по рейтингу ФИФА
-
Моуринью рассказал, когда ожидать возвращения Ибрагимовича на поле
-
Агуэро сыграет против "Лестера"
-
Главный тренер сборной Перу: "Хочу сказать большое спасибо игрокам"
-
Ари: "Моя цель - попасть в сборную России"
-
Сакки: "Италия – древняя страна, поэтому сложно изменить её футбол"
-
Фернандес: "Мы даже имели шансы на победу в матче с Испанией"
-
"Коринтианс" гарантировал себе титул чемпиона Бразилии
-
Теодорчика отстранили от тренировок с "Андерлехтом"
-
Манчини: "Случившееся с "Зенитом" в последнее время – это нормально"
-
Перу - Новая Зеландия - 2:0 (обзор)
-
Определились составы корзин при жеребьевке Чемпионата Мира
-
Определились все участники Чемпионата Мира в России
-
Сборная Перу обыгрывает Новую Зеландию и становится последним участником Чемпионата Мира
-
Романцев: "Работа над ошибками Черчесовым проведена хорошо"
-
"Реалу" интересен форвард сборной Италии
-
На доработку "Санкт-Петербург Арены" выделят дополнительные средства
-
"Наполи" готов предложить за вингера "Фиорентины" 35 миллионов евро
-
Болельщики сборной Швеции не хотят возвращения в команду Ибрагимовича
-
Венгер: "Буду стараться отработать свой контракт до конца"