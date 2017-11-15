Французская пресса назвала лучшего игрока своей сборной в матче против Германии

Французская пресса назвала лучшего игрока своей сборной во вчерашнем товарищеском матче против национальной команды Германии.

Так, наибольшее впечатление на СМИ страны произвело выступление защитника Самюэля Умтити. Ведущие спортивные издания Франции поставили ему более высокую оценку за игру против "манншафт", нежели Александру Ляказетту, оформившему в матче дубль, и его другим партнерам по команде.

Напомним, у Вальверде наметились проблемы с центром обороны в "Барселоне". | soccernews.ru