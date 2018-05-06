Французская пресса обнародовала новую информацию по будущему Неймара

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Французская пресса обнародовала новую информацию по будущему НеймараПоявилась новая информация по будущему форварда ПСЖ Неймара.

Так, французская пресса, утверждает, что 26-летний нападающий не планирует менять клубную прописку и следующий сезон намерен начать в стане парижан. При этом бразилец рассчитывает, таки выиграть Лигу Чемпионов в составе ПСЖ.

Напомним, испанские СМИ сообщают, что Неймар хочет перейти в "Реал" и играть вместе с Роналду. | soccernews.ru

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