Французская пресса окрестила новое трио атаки ПСЖ MCN

Теги килиан мбаппепсжнеймарэдинсон кавани метц

Французская пресса окрестила новое трио атаки ПСЖ MCNФранцузская пресса уже окрестила новое трио атаки ПСЖ в лице Килиана Мбаппе, Эдинсона Кавани и Неймара как MCN.

Как информирует FootMercato, игра нападающих парижан во вчерашнем матче против "Метца" произвела сильное впечатление. Теперь от молодого француза, уругвайца и бразильца ждут феерической игры в матчах Лиги Чемпионов.

Отметим, что вчера Кавани отметился дублем, а Неймар и Мбаппе забили по голу и отдали по результативной передаче. Сам матч закончился со счетом 5:1. | soccernews.ru

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