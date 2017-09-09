Французская пресса окрестила новое трио атаки ПСЖ MCN

Французская пресса уже окрестила новое трио атаки ПСЖ в лице Килиана Мбаппе, Эдинсона Кавани и Неймара как MCN.

Как информирует FootMercato, игра нападающих парижан во вчерашнем матче против "Метца" произвела сильное впечатление. Теперь от молодого француза, уругвайца и бразильца ждут феерической игры в матчах Лиги Чемпионов.

Отметим, что вчера Кавани отметился дублем, а Неймар и Мбаппе забили по голу и отдали по результативной передаче. Сам матч закончился со счетом 5:1. | soccernews.ru