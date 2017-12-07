Французская пресса задалась вопросом: "Занимались ли игроки "Спартака" сексом перед матчем против "Ливерпуля"

После учиненного английским "Ливерпулем" погрома московского "Спартака" в заключительном матче группового этапа Лиги Чемпионов французскую прессу взволновал один вопрос.

Так, ресурс football.fr решил выяснить: "Нарушили ли требование своего тренерского штаба игроки "красно-белых" не заниматься сексом в преддверии игр команды?". По мнению портала, результат игры против мерсисайдцев указывает на то, что рекомендации не были выдержаны.

Отметим, что на этой неделе врач "Спартака" Виктория Гамаева заявила, что в целях более качественной подготовки к матчам футболистам ее команды запрещается заниматься сексом.

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