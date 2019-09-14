"Французская революция" Зидана провалена? Или почему "Реал" все еще играет на старом багаже
Обещанная Зиданом большая "французская революция" фактически завершилась, так и не начавшись. "Реал" потратил кучу денег на приобретение новых игроков, которые оказались не готовы соревноваться с "тяжеловесами" первой команды прямо сейчас. Гарантированное место в стартовом составе получит только Азар, зато другим пяти новичкам еще нужно доказывать собственную профпригодность, и не обязательно на "Бернабеу". Фанаты "бланкос" ожидали серьезных кадровых изменений после одного из худших сезонов за всю историю королевского клуба, однако с каждым днем летнего трансферного окна разочарование только росло. Более 340 000 поклонников "Реала" вынесли суровый приговор Пересу и компании в масштабном опросе издания Marca: перестройка сошла на нет, а главное разочарование – проваленный трансфер Поля Погба (его хотели видеть почти 40% респондентов, в три раза больше, чем Неймара).
"Реал" просто умолял о серьезной кадровой чистке перед стартом сезона 2019/20. Это было основное требование Зидана после его второго "пришествия" весной этого года, когда команда находилась в разобранном состоянии и уже не боролась ни за один трофей, пытаясь разве что сохранить место в топ-4. "Я возглавляю команду без турнирных задач только при условии существенной реконструкции состава",– сказал Зидан в ответ на очередной телефонный звонок Флорентино, который аккурат готовился к "казни" Солари. Принимая такой Мадрид, французский специалист сильно рисковал своей репутацией. Он прекрасно осознавал, что победный цикл дрим-тим образца Лиги Чемпионов давно в прошлом, и придется начинать с чистого листа. Зизу доверился Пересу, но попал в ловушку. Единственным звездным приобретением "Реала" стал Эден Азар, трансфер которого априори считается большим успехом. Однако, мадридцам не хватает еще как минимум одного игрока похожего класса, чтобы претендовать на что-то серьезное.
Стартовый состав "бланкос" на первый домашний поединок против "Вальядолида" стал темой для жарких дискуссий как в СМИ, так и среди простых болельщиков. Тот, кто внимательно следит за мадридским грандом, должен был сразу разглядеть, что Зидан выставил архаичную 11-ку, которая почти не изменилась с начала сезона 2014/15, когда у руля команды находился Карлетти Анчелотти. Последний привлек на "Аноэта" (31.08.2014) практически тех же игроков. В версии Зизу не нашлось места Касильясу с Пепе, которые уже давно покинули "Реал", и травмированному Модричу. Революция? Только ее видимость! Мадрид потратил 305 млн евро на летнюю трансферную кампанию – больше, чем любой другой клуб Европы. Перес вроде и не экономил, частично выполнив обязательства перед Зизу по обновлению состава, однако соотношение "цена-качество" вызывает серьезные сомнения. Если Азар еще на собрании продемонстрировал быструю интеграцию в вертикальную игру "королей", то Йович, Мэнди и Милитао пока выглядят очень сыро. Очевидно, что им понадобится длительное время на адаптацию, что категорически не устраивает тренера, который больше не собирается позориться на глазах у всего мира. Зидану нужно давать результат уже и сразу, а президент, тем временем, продолжает инвестировать в будущее, не соблюдая баланс между "уже звезда" и "еще не звезда".
Зизу хотел строить команду вокруг Поля Погба. Как только завершился провальный для "Реала" сезон, тренер вручил президенту шорт-лист потенциальных новичков с хавбеком МЮ на первой строчке. Конечно, подписание 26-летнего француза потянуло бы на добрую половину трансферного бюджета "бланкос", но именно такого полузащитника не хватает в составе мадридского клуба. "Box-to-box", физическая мощь, изменение ритма, одинаково хороша игра на оборону и атаку – это те качества, которыми обладает Погба, и которых сильно не хватает Кроосу и Модричу. Оставшись без своего приоритетного трансфера, Зидан еще и получил колоссальный дисбаланс в средней линии. По крайней мере до зимы французский специалист вынужден делать ставку только на четырех центральных полузащитников (Модрич, Кроос, Каземиро и Феде Вальверде). Зато атакующих хавбеков в его команде аж 9 (ДЕВЯТЬ!). Бразилец вообще не имеет альтернативы, при том, что летом "Реал" без лишних сантиментов попрощался с Льоренте и Себальйосом. Явный промах отдела спортивного планирования во главе с генеральным директором Хосе Анхелем Санчесом, который поставил тренера в очень неудобное положение. Времени на исправление ошибок уже не осталось, а за недоработки руководства расплачивается именно Зидан, с каждым следующим матчем теряет доверие со стороны болельщиков. Marca утверждает, что сейчас каждый второй сторонник "бланкос" сомневается в способности наставника вывести команду из кризиса. И это только середина сентября...
Без Погба, но с Хамесом и Бэйлом. Судьба "подарила" Зизу еще один шанс поработать с футболистами, которых он едва не публично прогонял из команды несколько месяцев назад. Из-за нехватки выгодных предложений Перес пошел против воли тренера, оставив на Бернабеу списанных Зиданом исполнителей. На удивление, первые туры Ла Лиги показали, что валлиец сейчас выполняет роль первой скрипки в атаке "бланкос", отметившись двумя важными мячами. Колумбиец также выходил на поле и выглядел неплохо. Но их присутствие в составе – скорее вынужденная мера, чем закономерность в период переполненного лазарета. В недалеком будущем Зидан вновь рискует получить конфликты в раздевалке, за что стоит "поблагодарить" переговорщиков Флорентино Переса. Однако, Зидан также серьезно приложил руку к трансферным "зашкварам" королевского клуба. Француз отказался от Регилона в пользу Менди (48 млн евро), хотя молодой воспитанник Ла Фабрики начал неистово прогрессировать в первой команде под руководством Солари. Выглядел он точно не хуже, чем экс-латеральной "Лиона", который сейчас проигрывает конкуренцию Марсело. Почему-то не подошел тренерскому штабу "Реала" и мегаперспективний центрбэк сборной Испании Марио Эрмосо. Мадридцы владели половиной прав (12,5 млн евро) на 24-летнего футболиста, который перебрался в стан принципиального соперника с "Ванда Метрополитно". А "бланкос" подписали Эдера Милитао (ни одной сыгранной минуты за "сливочных"), а это еще 50 млн евро к мнимой "копилки" на трансфер Погба, если Пересу уже настолько не хватало ресурсов. Мартин Едегор или Пабло Сарабия – это очень интересные варианты со "среднего класса", но не для Зизу. На возвращение обоих наложил вето именно француз. Первого пристроили в Сан-Себастьяне, а второй, не дождавшись оферты из родного Мадрида, практически за копейки (20 млн евро) достался ПСЖ. Хотя оба могли бы стать хорошей альтернативой некоторым ветеранам.
Игорь Малиенко | soccernews.ru
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