Французская жара из 2000-ых, новый экзамен для "Интера" и увольнение Сарри: разбираем, что посмотреть посреди недели!

"Интер" – "Наполи"

12 февраля, 22:45. Милан, "Джузеппе Меацца"

"Интер" продолжает борьбу за чемпионский дубль на внутренней арене. К первому полуфиналу Кубка Италии против "Наполи" ребята Антонио Конте подходят в хорошем настроении. В воскресенье "нерадзурри" феерично одолели "Милан" в Дерби делла Мадоннина и вернули себе лидерство в Серии "А". Теперь миланцам пора подтвердить собственные амбиции во втором по престижности итальянском турнире. Последней преградой "Интера" на пути к финалу станет, как кажется, самый слабый участник стадии 1/2 финала. Да, кризис в "Наполи" продолжается, что лишний раз подтвердило домашнее поражение от "Лечче" (2:3) на выходных. Наставник "партенопейцев" после матча раскритиковал своих подопечных. Причина – отсутствие характера, а учитывая то, что главный тренер Наполи – Дженнаро Гаттузо, оснований не верить ему нет. Тем не менее, против топ-команд даже проблемные неаполитанцы выглядят неплохо. В частности, в январе они одолели "Лацио" (1:0) и "Ювентус" (2:1), а потому попытаются повторить этот трюк и в матче с "Интером".

"Атлетик" – "Гранада"

12 февраля, 23:00. Бильбао, "Сан Мамес"

Крепкие середняки испанской Ла Лиги, впервые за десятилетия получили шанс завоевать Кубок Короля. Стараниями "Реал Сосьедада" и "Атлетика" из борьбы за трофей выбыли грозные "Реал" и "Барселона", поэтому теперь аппетиты команды из Бильбао невероятно выросли. Шутка ли, "Атлетик" своими руками создал возможность впервые за 5 лет победить в турнире. И даже тогда это был "всего лишь" Суперкубок страны. В Кубке Испании "львы" не побеждали от сезона 1983/84, когда ужас на оппонентов еще наводил Мясник из Бильбао Гойкоэчеа. А о "Гранаде" говорить не приходится. Достижения андалусийцев ограничиваются проигранным финалом Копа дель Рей в 1959-м. Эль Грана стала одной из сенсаций старта сезона, когда даже ненадолго вышла на лидирующую позицию в Примере. Сейчас ситуация возвращается к норме, но скромная команда под руководством Диего Мартинеса идет 10-й и близка к решению главной задачи кампании – сохранение прописки в элите. Еще лучше дела Гранады в Кубке, где она уже выбила "Валенсию" и еще целый ряд команды с низших дивизионов. "Атлетику" точно будет непросто!

"Лион" – "Марсель"

12 февраля, 23:05. Лион, "Люмьер"

Признанные французские гранды встретятся уже на стадии 1/4 финала национального Кубка. Лион провалил первую часть сезона в чемпионате, поэтому стремится реабилитироваться в других турнирах. Несмотря на сложную кадровую ситуацию, "ткачи" в воскресенье дали бой ПСЖ в рамках Лиги 1. И хотя подопечные Руди Гарсии проиграли парижанам (2:4), но все же могут занести себе этот матч в актив. Для тренера поединок с Марселем тоже особенный – он 2,5 года отработал на "Велодроме". В портовом городе, однако, вряд ли ностальгируют по этническому испанцу. Андре Виллаш-Боаш, который заменил Гарсию летом, сумел поставить провансальцам игру, и они остаются последним форпостом лиги перед досрочным чемпионством для "псевдогалактического" ПСЖ. "Марсель" не знает горечи поражений с конца октября и даже в поединке с "Лионом" не собирается завершать невероятную 16-матчевую серию. Все это вместе обещает горячее противостояние на "Люмьере".

"Милан" – "Ювентус"

13 февраля, 22:45. Милан, "Сан-Сиро"

"Милан" и "Ювентус" попытаются вернуться на победный путь в сверхпринципиальном противостоянии между собой. "Россонери" только вышли из кризиса, как их в дерби невероятно больно опустили на землю соседи из "Интера". "Милан" провел сказочный первый тайм, но во второй половине игры против "нерадзурри" карета Пиоли, Ибрагимовича и компании превратилась в тыкву. Теперь миланцы попробуют справиться с другим претендентом на Скудетто. "Юве" тоже потерпел досадное поражение на выходных. В выездном матче против "Вероны" все шло по сценарию "Старой синьоры" – полный контроль и очередной гол в невероятной серии Роналду, но затем подопечные Сарри пропустили дважды в последние 15 минут от опытных Борини и Паццини. Потеря лидерства в Серии "А" уже запустила в Италии волну слухов о близкой отставке алленаторе туринцев и возвращении Макса Аллегри. Можно только представить, какими будут медийные заголовки после фиаско в "Милане"!

Игорь Малиенко | soccernews.ru