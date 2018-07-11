Французские фанаты бурно отпраздновали выход команды в финал ЧМ-2018

Сборная Франции обыграла Бельгию (1:0) в полуфинале Чемпионата Мира-2018 и завоевала путевку в финал.

Этот успех бурно отпраздновали болельщики в Париже на Елисейских полях.

La folie sur les Champs Elysées pic.twitter.com/c52NfoUIxJ — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 10 июля 2018 г.

Énorme ambiance dans les rues de Paris après la qualification #FranceBelgique pic.twitter.com/u6uIVjSQUg — Yahoo Sport France (@YahooSportFR) 10 июля 2018 г.

В финале ЧМ-2018 Франция сыграет с победителем пары Хорватия - Англия.

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