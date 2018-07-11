Французские фанаты бурно отпраздновали выход команды в финал ЧМ-2018

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Французские фанаты бурно отпраздновали выход команды в финал ЧМ-2018

Сборная Франции обыграла Бельгию (1:0) в полуфинале Чемпионата Мира-2018 и завоевала путевку в финал.

Этот успех бурно отпраздновали болельщики в Париже на Елисейских полях.

В финале ЧМ-2018 Франция сыграет с победителем пары Хорватия - Англия.

Не пропустите: Франция вышла в финал Чемпионата Мира в третий раз в истории. | http://soccernews.ru

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