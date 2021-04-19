Французские клубы получат два места в Суперлиге
Французские клубы получат два места в новой европейской Суперлиге, сообщает AFP.
По сведениям источника, одно из мест получит чемпион Франции, а второе - еще один из клубов. При этом ПСЖ пока не согласился играть в Суперлиге, так как владельцы клуба вложили крупную сумму в покупку прав на трансляции матчей Лиги Чемпионов.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он поддерживает решение французских клубов не участвовать в Суперлиге.
Напомним, что в Суперлигу уже вошли 12 клубов: "Барселона", "Реал", "Атлетико" (все - Испания), "Интер", "Ювентус", "Милан" (все - Италия), "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" (все - Англия).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13