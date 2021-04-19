Французские клубы получат два места в Суперлиге

Французские клубы получат два места в новой европейской Суперлиге, сообщает AFP.

По сведениям источника, одно из мест получит чемпион Франции, а второе - еще один из клубов. При этом ПСЖ пока не согласился играть в Суперлиге, так как владельцы клуба вложили крупную сумму в покупку прав на трансляции матчей Лиги Чемпионов.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он поддерживает решение французских клубов не участвовать в Суперлиге.

Напомним, что в Суперлигу уже вошли 12 клубов: "Барселона", "Реал", "Атлетико" (все - Испания), "Интер", "Ювентус", "Милан" (все - Италия), "Ливерпуль", "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм" (все - Англия).

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