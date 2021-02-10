Французские клубы попросили у правительства финансовую помощь

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Французские клубы попросили у правительства финансовую помощьПрофессиональная футбольная лига Франции (LFP) была вынуждена обратилась к правительству Франции за срочной финансовой помощью для ряда клубов. Сообщается, что несколько команд находятся на грани банкротства из-за последствий коронавируса, пишет Mundo Deportivo.

По информации источника, LFP требует назначить срочную встречу с министерством экономики и образования и спорта для обсуждения "плана поддержки", который поможет футбольным клубам выжить. Какие конкретно клубы имеются в виду - не сообщается.

Напомним, что Чемпионат Франции сезона 2019/2020 не был доигран из-за распространения коронавирусной инфекции.

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