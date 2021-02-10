Французские клубы попросили у правительства финансовую помощь

Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) была вынуждена обратилась к правительству Франции за срочной финансовой помощью для ряда клубов. Сообщается, что несколько команд находятся на грани банкротства из-за последствий коронавируса, пишет Mundo Deportivo.

По информации источника, LFP требует назначить срочную встречу с министерством экономики и образования и спорта для обсуждения "плана поддержки", который поможет футбольным клубам выжить. Какие конкретно клубы имеются в виду - не сообщается.