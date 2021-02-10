Французские клубы попросили у правительства финансовую помощь
Профессиональная футбольная лига Франции (LFP) была вынуждена обратилась к правительству Франции за срочной финансовой помощью для ряда клубов. Сообщается, что несколько команд находятся на грани банкротства из-за последствий коронавируса, пишет Mundo Deportivo.
По информации источника, LFP требует назначить срочную встречу с министерством экономики и образования и спорта для обсуждения "плана поддержки", который поможет футбольным клубам выжить. Какие конкретно клубы имеются в виду - не сообщается.
Напомним, что Чемпионат Франции сезона 2019/2020 не был доигран из-за распространения коронавирусной инфекции.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13