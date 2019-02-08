Французские клубы проведут акцию в память погибшего Салы

Теги эмилиано салананткардифф сити

Французские клубы проведут акцию в память погибшего Салы

Матчи французских Лиги 1 и Лиги 2 в эти выходные начнутся с минуты аплодисментов в память о погибшем нападающем "Кардифф Сити" Эмилиано Салы, который ранее выступал за "Нант". Об этом сообщает официальный французской федерации футбола.

28-летний Сала отправился в Кардифф на частном самолете 21 января. Во время полета связь с ним прервалась. Через две недели спасатели обнаружили обломки самолета на дне пролива Ла-Манш. С морского дна было поднято тело, которое принадлежит Сале.

Напомним, что форвард перешел из "Нант" в "Кардифф" в январе за 17 миллионов евро.

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