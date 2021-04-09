Французские СМИ превознесли ПСЖ после победы над "Баварией"! Мы собрали лучшие отрывки из их материалов

Сегодня мы решили собрать для вас реакцию французских СМИ на главный поединок ¼ финала ЛЧ – "Бавария" против ПСЖ. Получилось очень занимательно!

France Football: Париж защищает тотемный столб

FF выпустил ряд материалов, в которых и разбирает матч в целом, и хвалит отдельных героев, и оценивает игру всех участников поединка без исключения. ПСЖ получил от авторитетного издания четкий месседж – шансы выбить из ЛЧ действующего обладателя трофея очень высоки. "Урок – это слово, которое мы хотели бы использовать для описания первого матча четвертьфинала Лиги Чемпионов. Четыре травмы за 45 минут. "Бавария" пропустила три гола дома. 31 удар против 6 в пользу Мюнхена, но в итоге – проигрыш. Но какое грандиозное зрелище привезли из Германии войска Почеттино! ПСЖ победил в гостях у "Баварии" второй раз в своей истории в рамках Лиги Чемпионов за пять визитов. Действующий чемпион Франции продемонстрировал холодный реализм. Даже если рано говорить о квалификации в следующий раунд, место в полуфинале и вылет обладателя титула реальнее, чем когда-либо. Сенсация! Если есть стены, которые труднее пробить, чем другие, то Навас изготовлен из железобетона. Перечисление всех сейвов, которые он сделал этой ночью, было бы недостаточным для суммирования и описания чувства безопасности, которое он сейчас предоставляет команде. Навас просто создает ощущение, что Париж защищает своеобразный тотемный столб. Поэтому, конечно, уместнее задать вопрос: если бы Мануэль Нойер и его коллега из ПСЖ поменяли местами, изменился бы результат? Возможно, нет. В любом случае "Бавария" была непобежденной дома в Лиге Чемпионов в течение двух лет, и если ПСЖ удалось ее остановить, выступление голкипера сыграло большую роль", – резюмирует France Football.

Le Monde: страх "маленькой руки"

"Неуловимый ПСЖ удивляет мюнхенскую "Баварию", доминируя в первом матче четвертьфинала ЛЧ. Поскольку спорту присущ высокий степень сравнения, термин "подвиг" заманчиво описывает эту победу над действующим чемпионом. Если существует инструкция, чтобы понять, как работает ПСЖ, то в этом сезоне никто не смог ее достать. Победа, одержанная 7 апреля на заснеженном поле в Мюнхене, бросает вызов метеорологической и статистической вероятности. В условиях, близких более к биатлонной гонки-преследования, чем к четвертьфиналу футбольной Лиги Чемпионов, парижане удержали сильный удар (31 выстрел по собственным воротам) и шесть раз ответили клинической эффективностью. Но Мбаппе и компании слишком хорошо знакома специфика европейских соревнований. Ответный матч состоится 13 апреля. В 2017-м после знаменитой "Ремонтады" "Барсы" и через два года после "аварии" против неоптимального "Манчестер Юнайтед" ПСЖ потерял свое начальное преимущество. В теннисе мы говорим о "маленькой руке" – страхе сделать решающий удар, который часто отделяет хороших игроков от лучших", – предостерегает еще одна популярная газета.

Le Figaro: ключи парижского чуда в Мюнхене

Издание Le Figaro видит причины успеха не только в футбольной плоскости: "ПСЖ нанес идеальный удар в ночь на среду. Как объяснить непонятное? Логика хотела бы, чтобы "Бавария" выиграла эту встречу в четвертьфинале ЛЧ. Однако, именно "красно-синие" с успехом покинули "Альянц Арену". Два гола Килиана Мбаппе, две передачи Неймара, десять сейвов Наваса и мяч отважного капитана Маркиньоса перед травмой. Лидеры показали путь. "Бавария" дважды с 31 удара поразила ворота, 12 из которых попали в створ. Дьявольски результативные парижане: шесть ударов, пять в створ ворот, три гола. Трудно сделать лучше... Чтобы далеко пройти в таком турнире, как Лига Чемпионов, вам нужны навыки и эффективность, и это очевидно. Но иногда вам также нужна небольшая помощь судьбы. То, чего не хватало ПСЖ в последние годы... На этот раз футбольные боги явно встали на сторону команды Почеттино".

Le Parisien: цена шедевра Леонардо да Винчи

"Опять на авансцене вопрос, который уже давно ставят ПСЖ. Такие матчи заставляют задуматься, является ли Навас пока лучшим голкипером мира? Неймар уже продемонстрировал свои лучшие умения в Париже? Стоимость Мбаппе растет на 20 млн евро после каждого матча ЛЧ, что может закончиться ценой шедевра Леонардо да Винчи? Париж наконец будет считаться замечательной командой, независимо от ее состава, если пройдет в полуфинал? Спокойно! Есть второй матч. Это часто становится проблемой, когда вопрос переворачиваются как бумеранг. Между тем ПСЖ дал себе право мечтать. "Бавария" еще не проигрывала в Лиге Чемпионов в этом сезоне. С защитой Дагба-Данилу-Кимпембе-Баккер после перерыва столичный клуб имел мало шансов сохранить свое преимущество, но все равно победил. Европейская одержимость поглотила ПСЖ, его мотивацию, энергию. Это история клуба, который вышел в финал Лиги Чемпионов в 2020 году, которому пришлось приложить много усилий, чтобы пережить эту эпопею, возведенную в финальный турнир в Лиссабоне, и который отдал бы все золото мира, чтобы заново пережить эту магию, эти футбольные моменты, когда их жизни переворачиваются с ног на голову", – пишет столичный Le Parisien.

L'Equipe: вкус мороженого

Ведущее спортивное издание Франции разбирает неудачу своих футболистов во многих материалах. Лирический заголовок на передовице печатной версии отмечает погодные условиях – в Мюнхене в начале апреля неожиданно выпал снег. В конце концов, ПСЖ это не смутило, а L'Equipe видит трех героев, без которых достичь такого результата не удалось бы. "В драматичном матче ПСЖ страдал, иногда сгибался. Но его реализация и характер позволили привезти драгоценный успех из Мюнхена. Если перед такой встречей и можно было мечтать об удивительных сценариях, то то, что на самом деле случилось в среду вечером в первом матче четвертьфинала Лиги Чемпионов против "Баварии", было на грани научной фантастики. Однако, парижский клуб достиг невероятных успехов на "Альянц Арене", что дает ему хорошую фору для ответного матча на "Парк де Пренс" в следующий вторник. Под снегом 31 удара "Баварии" оказалось недостаточно, чтобы сломить Париж с его шестью попытками".

Благодаря дублю Мбаппе побил очередной рекорд. 22-летний француз стал лучшим бомбардиром ПСЖ за всю историю в матчах плей-офф Лиги Чемпионов. Теперь у Килиана 7 мячей в поединках на вылет. Ранее первенство по этому показателю принадлежало Златану Ибрагимовичу – 6 голов. В рейтинге бомбардиров нынешнего розыгрыша Мбаппе поднялся на единоличное второе место, уступая лишь Эрлингу Холанду. Навас уже демонстрировал невероятную игру в матче 1/8 финала против "Барселоны" (1:1). Голкипер из Коста-Рики выдал новую сюрреалистическую игру с 10-ю сейвами. Навас ловко выиграл дистанционную дуэль с Нойером. Неймар – король противоположностей, и он снова доказал это. После нескольких дней критики за его красную карточку в матче с "Лиллем", Неймар выдал перфоманс, который требовался, чтобы реабилитировать себя. Если раньше его вклад в важных встречах с момента прихода в ПСЖ часто становился темой для дискуссий, то вчера (для французских журналистов, дня нас – уже позавчера) Ней был категоричен. Скрытая голевая передача на Мбаппе, блестящий ассист на Маркиньоса... Неймар довел количество своих голевых передач в Лиге Чемпионов до 29 – рекорд для бразильцев, который форвард ПСЖ пока делит с Дани Алвесом.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников