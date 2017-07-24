Французские СМИ: трансфер Неймара в ПСЖ будет оформлен в течение ближайших дней

Определенности относительно будущего форварда каталонской "Барселоны" Неймара до сих пор не наступило.

Так, если одноклубник бразильца Жерар Пике сообщил, что его партнер все-таки останется в команде, то французские СМИ, в частности Le Parisien и L'Equipe, анонсировали подписание 25-летним нападающим контракта с французским ПСЖ уже в течение ближайших нескольких дней.