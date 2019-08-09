Французский болельщик подал в суд на Неймара

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Французский болельщик подал в суд на Неймара

Болельщик "Ренна" Эдуар подал в суд на бразильского форварда ПСЖ Неймара за удар по лицу после финального матча Кубка Франции, который состоялся в конце апреля. Об этом сообщает L'Equipe.

В том матче ПСЖ проиграл "Ренну" в серии пенальти. По окончании матча игроки парижского клуба поднимались по ступенькам. Неймар остановился возле Эдуара, с которым у него возникла словесная перепалка, а затем бразилец ударил фаната. За свой поступок футболист был дисквалифицирован на три матча.

27-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего за парижский клуб он провел 58 матчей во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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