Французский болельщик подал в суд на Неймара

Болельщик "Ренна" Эдуар подал в суд на бразильского форварда ПСЖ Неймара за удар по лицу после финального матча Кубка Франции, который состоялся в конце апреля. Об этом сообщает L'Equipe.

В том матче ПСЖ проиграл "Ренну" в серии пенальти. По окончании матча игроки парижского клуба поднимались по ступенькам. Неймар остановился возле Эдуара, с которым у него возникла словесная перепалка, а затем бразилец ударил фаната. За свой поступок футболист был дисквалифицирован на три матча.

Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y — Claude vaillant (@vaillant92100) 27 квітня 2019 р.

27-летний Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. Всего за парижский клуб он провел 58 матчей во всех турнирах, забил 51 гол и отдал 29 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Неймар, возможно, намекнул на переход в "Реал". | http://soccernews.ru