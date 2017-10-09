Французский Canal+ продемонстрировал, как будут развиваться события в следующем Эль Классико

Французский Canal+ продемонстрировал, как будут развиваться события в следующем матче между мадридским "Реалом" и каталонской "Барселоной", который должен состояться 20-го декабря на "Сантьяго Бернабеу".

Напомним, "Барселона" определилась с главной трансферной целью на лето. | soccernews.ru