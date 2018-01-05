Французский форвард Менез стал игроком мексиканской "Америки"

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Французский форвард Менез стал игроком мексиканской "Америки"

Французский нападающий "Антальяспора" Жереми Менез перешел в "Америку" из Мехико, сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера составила 250 тысяч евро. Условия личного контракта игрока не разглашаются.

Фото: Менез перебрался в Мексику.

30-летний Менез выступал за "Антальяспор" с 2017 года и провел за клуб 7 матчей. Ранее играл за "Сошо", "Монако", "Рому", ПСЖ, "Милан" и "Бордо". За сборную Франции сыграл 24 матча и забил 2 гола. Двукратный чемпион Франции, обладатель Кубка французской Лиги. Ориентировочная стоимость игрока составляет 4 миллиона евро.

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