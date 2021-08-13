Французский футболист Берье умер в возрасте 37 лет
Фото твиттер "Остенде"
"Остенде" сообщил о смерти бывшего игрока и тренера команды Франка Берье.
Француз умер во время занятий спортом из-за остановки сердца. Ему было 37 лет.
В 2019 году Берье завершил карьеру как раз из-за проблем с сердцем. Он выступал за бельгийские и французские клубы.
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|Антверпен
|29
|53
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|Стандард Льеж
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|6
|Мехелен
|29
|44
|7
|Генк
|29
|44
|8
|Андерлехт
|29
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|Зульте-Варегем
|29
|36
|10
|Мукрон Перувелз
|29
|36
|11
|Кортрийк
|29
|33
|12
|Сент-Трюйден
|29
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|Эупен
|29
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|Серкль Брюгге
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