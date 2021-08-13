Французский футболист Берье умер в возрасте 37 лет

Фото твиттер "Остенде"

"Остенде" сообщил о смерти бывшего игрока и тренера команды Франка Берье.

Француз умер во время занятий спортом из-за остановки сердца. Ему было 37 лет.

В 2019 году Берье завершил карьеру как раз из-за проблем с сердцем. Он выступал за бельгийские и французские клубы.

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