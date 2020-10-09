Французский футболист Ле Таллек получил российское гражданство

Полузащитник "Монпелье" Дамьен Ле Таллек официально стал гражданином Российской Федерации.

30-летний футболист опубликовал в своём инстаграме фото с российским паспортом.

"Долгожданное для меня событие! Горд и счастлив стать гражданином Великой страны", - написал этнический француз.

Напомним, что Ле Таллек выступал в России за "Мордовию" в период с 2014 по 2015 год. За сборную Франции он не заигран, поэтому имеет право защищать цвета другой национальной команды.

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