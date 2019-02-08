Французский футболист попал в эпицентр секс-скандала

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Французский футболист попал в эпицентр секс-скандала

Французский нападающий "Кальяри" Сириль Терео оказался в эпицентре скандала сексуального характера, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, в сеть оказалось порнографическое видео с участием француза. В ролике Терео снимает мужчину и женщину, которые предаются половому акту. Фанаты определили Терео по татуировке на руке.

"Это старое видео - 4-5 летней давности. Я все уже давно удалил, у меня нет на телефоне этого видео. Я уже и забыл о нем, а теперь творится бардак. Все говорят о нем", - сказал Терео.

35-летний Терео перешел в "Кальяри" из "Фиорентины" в январе на правах аренды. Ранее он выступал за "Орлеан", "Анжер", "Шарлеруа", "Стяуа", "Андерлехт", "Кьево" и "Удинезе".

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