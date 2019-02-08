Французский футболист попал в эпицентр секс-скандала
Французский нападающий "Кальяри" Сириль Терео оказался в эпицентре скандала сексуального характера, сообщает Football Italia.
По сведениям издания, в сеть оказалось порнографическое видео с участием француза. В ролике Терео снимает мужчину и женщину, которые предаются половому акту. Фанаты определили Терео по татуировке на руке.
Calcio escándalo: El vídeo sexual de Cyril Théréau junto a un hombre y una mujer https://t.co/olEKGRSkFu pic.twitter.com/e2ogj2SsVN— Deportes Juanjo (@ultimas24horas) 8 февраля 2019 г.
"Это старое видео - 4-5 летней давности. Я все уже давно удалил, у меня нет на телефоне этого видео. Я уже и забыл о нем, а теперь творится бардак. Все говорят о нем", - сказал Терео.
35-летний Терео перешел в "Кальяри" из "Фиорентины" в январе на правах аренды. Ранее он выступал за "Орлеан", "Анжер", "Шарлеруа", "Стяуа", "Андерлехт", "Кьево" и "Удинезе".
Не пропустите: Роналду удивил именем домашнего животного. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Французский футболист попал в эпицентр секс-скандала
-
Игрок "Атлетико" рассказал об отказе перейти в "Реал"
-
Адвокат Мамаева официально отреагировал на продление ареста своего подзащитного
-
Воспитанник ПСЖ перешел в клуб из Хорватии
-
Один из лидеров "Барселоны" вернулся в строй после травмы
-
Легенда "Манчестер Юнайтед" станет тренером английского клуба
-
Названо имя автора лучшего игрока АПЛ в январе
-
Сарри назвал сильнейшую команду Европы на данный момент
-
Роналду удивил именем домашнего животного
-
Месси вновь пропустил тренировку "Барселоны"
-
"Барселона" теряет одного из основных футболистов
-
"Атлетико" хочет купить защитника сборной Аргентины
-
В "Зените" выбрали автора лучшего гола первой части сезона
-
Названо имя лучшего тренера АПЛ в январе
-
Американский клуб поставит памятник Бекхэму
-
Английский клуб объявил о переходе самого высокого футболиста в мире
-
Хави предложил Месси уйти из "Барселоны"
-
Сульшер высказался о будущем "Манчестер Юнайтед"
-
Игрок "Баварии" назвал себя автором голливудского "Блокбастера"
-
"Рубин" потерял очередного футболиста
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|22
|60
|2
|Наполи
|22
|51
|3
|Интер Милан
|22
|40
|4
|Лацио
|23
|38
|5
|Милан
|22
|36
|6
|Аталанта
|22
|35
|7
|Рома
|22
|35
|8
|Сампдория
|22
|33
|9
|Фиорентина
|22
|31
|10
|Торино
|22
|31
|11
|Сассуоло
|22
|30
|12
|Парма
|22
|29
|13
|Дженоа
|22
|24
|14
|СПАЛ
|22
|22
|15
|Кальяри
|22
|21
|16
|Удинезе
|22
|19
|17
|Эмполи
|23
|18
|18
|Болонья
|22
|17
|19
|Фрозиноне
|22
|13
|20
|Кьево
|22
|9