Французский футболист умер после 39-летней комы

Издание L’Équipe сообщило о смерти французского футболиста Жан-Пьера Адамса.

По информации источника, умершему было 73 года. На протяжении последних 39 лет он находился в коме.

Адамс известен по выступлениям за "Ним", "Ниццу" и ПСЖ. В его активе 22 матча в составе сборной Франции.

Спортсмен оказался в коме в 1982 году из-за врачебной ошибки при операции на колене.

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