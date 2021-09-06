Французский футболист умер после 39-летней комы

Теги франция

Французский футболист умер после 39-летней комы

Издание L’Équipe сообщило о смерти французского футболиста Жан-Пьера Адамса.

По информации источника, умершему было 73 года. На протяжении последних 39 лет он находился в коме.

Адамс известен по выступлениям за "Ним", "Ниццу" и ПСЖ. В его активе 22 матча в составе сборной Франции.

Спортсмен оказался в коме в 1982 году из-за врачебной ошибки при операции на колене.

Не пропустите: Французский футболист умер в возрасте 37 лет. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого он играл

Роналду назвал Месси величайшим футболистом, против которого он играл

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов