Французский гранд может перехватить Баделя у "Зенита"

Теги милан бадельолимпик лион

Французский гранд может перехватить Баделя у "Зенита"Полузащитник сборной Хорватии Милан Бадель близок к переходу в "Лион".

Как сообщает Footmercato, "ткачи" собираются навязать борьбу за игрока петербургскому "Зениту" и "Милану".

Напомним, что сейчас Бадель находится в статусе свободного агента.

Читайте: СМИ раскрыли детали перехода Баделя в "Зенит" | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Главные новости дня: 17 июля

Главные новости дня: 17 июля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Локомотив Москва 30 60
2 ЦСКА Москва 30 58
3 Спартак Москва 30 56
4 Краснодар 30 54
5 Зенит Санкт-Петербург 30 53
6 Уфа 30 43
7 Арсенал Тула 30 42
8 Динамо Москва 30 40
9 Ахмат 30 39
10 Рубин 30 38
11 Урал 30 37
12 Ростов 30 37
13 Амкар 30 35
14 Анжи 30 24
15 Тосно 30 24
16 СКА Хабаровск 30 13
Полная таблица

топ-5 тегов