Французский клуб близок к подписанию защитника "Челси"

Защитник "Челси" Мэтт Мязга, скорее всего, продолжит карьеру во Франции.

23-летний американец близок к переходу в "Кан". Ожидается, что уже во вторник футболист пройдёт медобследование.

Речь идёт об аренде до лета 2019 года. Стоит отметить, что это не первая аренда для Мязги - ранее он два сезона провёл в "Витессе".

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