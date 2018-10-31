Французский клуб готов перебить предложение "Уотфорда" по Чалову
Один из французских клубов готов перебить предложение "Уотфорда" по форварду московского ЦСКА Федору Чалову.
Об этом, как информирует Спорт24, сообщил известный агент Джамал Акаев. В частности, он рассказал: "Федор сейчас - один из самых интересных молодых форвардов в Европе. Нормально что к нему есть интерес и много слухов. Лично ко мне неделю назад обращался главный скаут "Ниццы" Морган Боулер. Он им очень интересен. И сумма, которую клуб готов предложить за нападающего, серьезно больше той, которая звучала в истории с "Уотфордом". Но, насколько мне известно, Федор до лета полностью сконцентрирован на игре за ЦСКА".
Напомним, Варга не советует Чалову перебираться в АПЛ. | soccernews.ru
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|Вулверхэмптон
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