Французский клуб хочет получить свою долю от трансфера Лангле в "Барселону"

Теги нансисевильяклеман лангле

Французский клуб хочет получить свою долю от трансфера Лангле в "Барселону"
"Нанси" может обратиться в ФИФА с жалобой на "Севилью" из-за трансфера французского защитника Клемана Лангле в "Барселону", сообщает L’Est Republican.

По сведениям издания, французский клуб, за который ранее выступал Лангле, имеет право на 10 процентов от продажи футболиста в другой клуб из "Севильи".

Впрочем, испанцы отказываются платить "Нанси" 3,6 миллиона евро, так как не считают его трансфер продажей. Напомним, что "Барселона" активировала опцию о выкупе 22-летнего Лангле за 36 миллионов евро, без согласия "Севильи". Не исключено, что рассудить "Нанси" и "Севилью" придется ФИФА.

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