Французский клуб хочет получить свою долю от трансфера Лангле в "Барселону"
"Нанси" может обратиться в ФИФА с жалобой на "Севилью" из-за трансфера французского защитника Клемана Лангле в "Барселону", сообщает L’Est Republican.
По сведениям издания, французский клуб, за который ранее выступал Лангле, имеет право на 10 процентов от продажи футболиста в другой клуб из "Севильи".
Впрочем, испанцы отказываются платить "Нанси" 3,6 миллиона евро, так как не считают его трансфер продажей. Напомним, что "Барселона" активировала опцию о выкупе 22-летнего Лангле за 36 миллионов евро, без согласия "Севильи". Не исключено, что рассудить "Нанси" и "Севилью" придется ФИФА.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|93
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|79
|3
|Реал Мадрид
|38
|76
|4
|Валенсия
|38
|73
|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
|16
|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
|38
|43
|18
|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
|38
|22
|20
|Малага
|38
|20