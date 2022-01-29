Французский клуб интересуется Чаловым
Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в Лиге 1, сообщает журналист Игнацио Генуарди.
По данным источника, на российского форварда нацелился "Брест".
Стоит отметить, что у 23-летнего футболиста и главного тренера французской команды Мишеля Тер-Закаряна один агент – Кристиан Эмиле.
В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 8,5 миллиона евро.
Не пропустите: Масиас не перейдёт в ЦСКА. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Главные новости дня: 28 января
-
Удача Украины, успехи Казахстана и Португалии: все результаты Евро-2022 по футзалу 28 января
-
Невероятный камбэк Сербии, который вывел Украину в плей-офф Евро-2022 по футзалу
-
Футболисты из "Атлетико" и "Манчестер Сити" получили трехматчевые дисквалификации в Лиге Чемпионов
-
Официально: Влахович - игрок "Ювентуса"
Лента новостей
-
Французский клуб интересуется Чаловым
-
Шесть футболистов отказались покидать "Реал" зимой
-
Колумбия проиграла Перу в квалификации ЧМ-2022, Венесуэла разгромила Боливию благодаря хет-трику Рондона
-
Главные новости дня: 28 января
-
Лэмпард ответил на предложение "Эвертона"
-
Влахович прокомментировал свой переход в "Ювентус"
-
Удача Украины, успехи Казахстана и Португалии: все результаты Евро-2022 по футзалу 28 января
-
"Нант" прошел в 1/4 финала Кубка Франции
-
"Эвертон" пригласил Лэмпарда на пост тренера
-
Мертенс готов снизить зарплату, чтобы остаться в "Наполи"
-
Невероятный камбэк Сербии, который вывел Украину в плей-офф Евро-2022 по футзалу
-
Роналду рассказал, что у его старшего сына нет телефона
-
"Ювентус" получил официальное предложение по Бентанкуру
-
Футболисты из "Атлетико" и "Манчестер Сити" получили трехматчевые дисквалификации в Лиге Чемпионов
-
Чинквини извинился перед "Фиорентиной" за трансфер Кокорина
-
Влахович взял номер в "Ювентусе", под которым выступал Роналду
-
"Эвертон" нацелился на хавбека "Челси"
-
Зарема: "Газизов взял Кокорину массажиста-вредителя"
-
"Ньюкасл" ведет переговоры по трансферу форварда "Арсенала"
-
Калиниченко высказался о первой игре "Спартака" под руководством Ваноли