Французский клуб интересуется Чаловым

Фото инстаграм Фёдора Чалова

Нападающий московского ЦСКА Фёдор Чалов может продолжить карьеру в Лиге 1, сообщает журналист Игнацио Генуарди.

По данным источника, на российского форварда нацелился "Брест".

Стоит отметить, что у 23-летнего футболиста и главного тренера французской команды Мишеля Тер-Закаряна один агент – Кристиан Эмиле.

В текущем сезоне Чалов сыграл за ЦСКА 18 матчей, забил 3 гола и сделал 5 ассистов. Его рыночная стоимость - 8,5 миллиона евро.

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